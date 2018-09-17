Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.
Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.