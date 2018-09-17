Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet'in oğlu Furkan ile Fatma Okutan'ın düğününe katıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende çiftin nikah şahitliğini, Başkan Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı.