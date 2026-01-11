Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artışına karşı çıkanlar var, bu bizi üzüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Programdan önce bir konuşma yapan Erdoğan, "İstanbul'daki vatandaşlarımızı ve imkanı olan herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

Hat ve tezhip gibi İslam sanatlarının emek isteyen sabır isteyen devamlılık gerektiren alanlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sanatların yaşatılması özellikle teknoloji ve dijital kültürün gelenekli sanatlarımızı tehdit ettiği bu günlerde çok ama çok önemlidir. Sizden her biriniz bu noktada çok ağır bir yükü omuzluyor. Sanatla birlikte kemalat yolculuğunu da sürdürüyorsunuz." şeklinde konuştu.

"NESLİMİZİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından sanatçı ve katılımların sorularını yanıtladı.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Sizi biz aile içi kimliklerinizden bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce tabi dedeyim. Ve dokuz tane de torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. En az üç tane çocuk diyorum. Bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım." yanıtını verdi.

Geçen yılın Aile Yılı ilan edildiğini anımsatan Erdoğan, "Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bakıyorsunuz onlar nüfusun artışına karşı çıkıyorlar, tabii bu durum da bizi üzüyor. Şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire’deki bu buluşmamız, nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur." ifadelerini kullandı.

"BURANIN TARİHİ BİZİM İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, sanat konusunda dünyaya etkisiyle ilgili bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

"- Tophane-i Amire'nin hizmete girmesi bile bizler için gerçekten çok çok önemli. Bu tür eserler eğer hizmete girmemiş olsaydı, burada böyle bir toplantıyı yapamayacaktık. Böyle bir hizmetin girmiş olması, böyle bir toplantıyı da yapmamıza da vesile oldu. Buradan kimler geldi, kimler geçti? Buranın tarihi de bizim için çok çok önemli.

- Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da Kültür Yolu etkinliklerini de bu noktada çok çok önemli görüyoruz. Ben bu eserin girdisi ve çıktısıyla burada yapılan bütün etkinliklerin ülkemizin geleceğine yönelik önemli adımları oluşturduğunu görüyorum. Bu eserler asla ihmal edilmemeli, bunun hesabını veremeyiz.

- Bizim bir Süleymaniye’miz, Sultanahmet’imiz varsa, bunlar hala yaşıyorsa, eğer bunlara gereken önemi vermezsek, kısa bir süre sonra buraların da maalesef yok olmaya yüz tuttuğunu görürüz ama şuanda görüyoruz ki, 23 yıllık iktidarımız dönemimizde bu eserlerimizde yaptığımız bütün restorasyonlar, inovasyonlar bütün bunlar gerek yurt dışından gelenler, gerek ülkemiz insanları için buraları ayakta tutmamızın neticesidir ve şuan itibariyle de başta Sultanahmet, Süleymaniye olmak üzere, buralardaki sahiplenme gelecek nesillere mirastır.

- Fatih, Eyüpsultan, Yeni Hisar olarak bir Çamlıca öyledir. Bütün bunlarla beraber bu eserlerimizi bizim çok diri, geleceğe taşımak için de her türlü yatırımı yapmamız gerekir diye düşünüyorum."