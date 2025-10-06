Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nükleer enerjide üst ligi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan nükleer enerji iş birliği anlaşmasının, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas aldığını ifade etti.

Akkuyu dışında farklı nükleer santral projeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödediğini belirterek, "Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk elektriğin kısa bir süre içinde verileceğini de söyledi.

AKKUYU DIŞINDA FARKLI PROJELER DE VAR

Türkiye 'nin nükleer enerjiyi yalnızca elektrikte değil, tıp ve tarım gibi farklı alanlarda kullanacağını söyleyen Erdoğan, "Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD seyahati sırasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, iki ülke arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını söylemişti.

"ENERJİ YIKICI REKABETİN KONUSU OLDU"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar iş birliğinin değil, yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur. Enerji talebinin yükselmesi, sadece nüfus artışına ve büyümeye değil; aynı zamanda refah artışına da işaret etmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de elektirkli ve hibrit araçların sayısı yükseliyor. Örneğin bu yılın ocak-eylül döneminde 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

"1 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ LİGİNE GİRDİK"

Türkiye olarak 2002'den bu yana ciddi bir ekonomik dinamizm içerisindeyiz. 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış kişibaşı milli gelir 17 bin dolar seviyesine yaklaştı. Milli gelirde 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolarlık ekonomi ligine girdik.

2028'DE HEDEF 21 BİN DOLAR

Geçen ay OVP'yi paylaştık. Önümüzdeki üç yıl için hedefler belirledik. 2028'de ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı ön görüyoruz. İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirimizi 70 milyar dolar üzerine taşımayı hedefliyoruz.

"2050'DE 94 MİLYON NÜFUS BEKLİYORUZ"

Nüfusumuzun ise 2050'de 94 milyonu bulmasını bekliyoruz. Bunun enerji talebi açısından ne manaya geldiğini, hepimiz çok iyi biliyoruz. Fosil yakıtları yurt dışından temin etmek zorundayız. 2002'de 17,4 milyar metreküp olan, 2024'te 53,2 milyar metreküpe çıktı. 2025 için tahminimiz 59,5 milyar metreküp.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.

"AVRUPA ENERJİ SIKINTISI ÇEKTİ"

Uluslararası piyasalardan doğalgaz almak, bakkaldan gazoz almaya benzemez. Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında Avrupalı dostlarımız enerji sıkıntısı çekti. Biz Türk Akım'ın da katkısıyla bu dönemi en rahat atlatan ülkelerden biriydik.

"AKKUYU'DA İLK ELEKTRİK YAKINDA VERİLECEK"

Dünya genelinde 31 ülkede 416 reaktör aktif halde. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkede 63 reaktörün inşasına devam ediliyor. Akkuyu'da ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz.

ABD İLE İMZALANAN NÜKLEER ANLAŞMA

Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var. Bunlarla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Çin ve Amerika ziyaretimizde bu konuyu ele aldık. ABD ile imzaladığımız anlaşma, barışçıl nükleer enerjide iş birliğini esas alan bir anlaşmadır.

Nükleer enerjiyi yalnızca elektrik üretimi için değil, tıp, tarım, araştırma ve endüstriyel ısı gibi farklı alanlarda da kullanacağız. Hükümet olarak hiçbir alanı ihmal etmeden gelecek 20-30 yılda enerji güvenliğimizi tahkim etmeye çalışıyoruz.