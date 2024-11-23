20 bin öğretmen ataması yapıldı | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimi siyaset üstü görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öğretmen Atama Programı'nda konuştu.



Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması için sembolik butona bastı. Salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Konuşmasında "2002'de eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bütçenin yüksek öğretim de dahil 1 trilyon 600 milyar liraya ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Öğretmenlerimiz bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundadır.



Biz, eğitim-öğretim yoluyla yalnızca meslek sahibi bireyler değil, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz.

İnsanlığa yön verecek eser ancak karakteri oturmuş kişilerin elinden çıkar.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizle çağın ihtiyaçlarını gözeten, bilimsel yaklaşıma dayanan bir eğitim anlayışını hayata geçiriyoruz.

Yeni modelde işbirliğini, dayanışmayı, sosyal sorumluluğu eğitim ve öğretimin ayrılmaz parçası haline getirdik.

"EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE 1 TRİLYON 600 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"



22 yıl önce görevi devraldığımızda eğitimi önceliğimiz olarak belirledik. 2002'de eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar lira seviyesindeydi.



Eğitime ayrılan bütçe, yüksek öğretim de dahil 1 trilyon 600 milyar liraya ulaştı.​



"EĞİTİMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ"



2024 Türkiye'sine hala vesayet dönemlerinin merceğinden bakan, değişime kapalı zihniyetin evlatlarımızın ufkunu karartmalarına müsaade edemeyiz.



Türkiye'nin geleceği açısından böylesine hayati bir meselenin ideolojik kavgaların mezesi haline getirilmesi yanlıştır.



Biz, eğitim-öğretim meselesini siyaset üstü tutmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonra da bu çizgimizi muhafaza edeceğiz.



Muhalefetin ve iş tuttuğu örgütlerin bu hatadan dönmesini temenni ediyoruz. Eğitimi siyaset üstü görüyoruz.



Toplumun yükselişi ancak öğretmenin bilgisi ve özverisiyle mümkündür.



Attığımız adımlarla eğitimde çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz.



Öğretmenlerimize yönelik her saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil, milletimizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz"





BAKAN TEKİN ATAMA SONUÇLARININ AÇIKLANDIĞINI BİLDİRDİ



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebileceğini duyurdu.



Atama sonuçlarına ilişkin Tekin, şunları kaydetti:



"Bugün, eğitim ailemize katılan 20 bin öğretmenimizin atama sonuçları açıklanmıştır. Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler. Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.



Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun."