Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük (Beştepe'de öğretmenlerle iftar)

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Öğretmenlerle İftar buluşmasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"OKULLARIMIZIN KAPISINI AÇIK TUTMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Salgın nedeniyle öğretmen ve öğrencilerimiz de zor bir dönem geçirdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılının dörtte üçünü okullarımızı açık tutma başarısını göstererek hamdolsun tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah son eğitim gününe kadar okullarımızın kapısını açık tutmayı sürdüreceğiz.

Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyeceğimizin farkındayız. Son 20 yılda öğretmenler için yoğun çaba sarf ettik.

"OECD ORTALAMASINI YAKALADIK"

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladık. Öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. Okullarımızı kütüphanelerle, spor salonlarıyla etkileşimle tahtalarla donattık. Biz bodrum katlarında beden eğitimi dersi yapardık. Yeni atamaların ve derslik sayısının yanı sıra, öğretmenlerimizin özlük hakları konusunda da gözle görülür ilerlemeler kaydettik. Bu alanda hayata geçirdiğimiz en önemli reform Öğretmenlik Meslek Kanunu'dur. Kariyer hedefi ve basamak olmaması ciddi bir eksiklikti. Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Öğretmenlerimize önemli avantajlar getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Manevi boyutu eksik bir kalkınma nasıl bizi felakete sürüklerse manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim de toplumumuzu ifsat edecektir. Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşması ile birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor.



Ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri inşa edebiliriz. Sizlerin emeği ve fedakarlığıyla nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz.