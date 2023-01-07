Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde 5 ayımız var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Kepez'de toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sel bölgesinde 1,3 milyar liralık yatırım daha büyük felaketlerin önüne geçti. 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet, 3 mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı 4,3 milyar lira bedelle hayata geçiriyoruz. Yangında zarar gören konutların yerine yapılan evleri hak sahiplerine teslim ediyoruz. Atık su arıtma tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz. Önümüzde 5 ayımız var, 5 ay boyunca durmak yok. Ülkemizi her alanda yeni yatırım ve projelerle Türkiye yüzyılına hazırlıyoruz.

"72 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Son 20 yılda şehrimize yaptığımız toplam yatırım 72 milyar lira. Antalya'da bölünmüş yol uzunluğunu 693 kilometreye çıkardık. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini 80 milyona çıkarıyoruz. Antalya'da toplam 71 bin dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek 6 barajın yapımı sürüyor.

"6'LI MASADAKİ SİYASİ VESAYET"

Bugün bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güç ve vizyon sahibi bir Türkiye var. Ülkemiz yeni bir seçim arefesinde. Yine 'yaptırmayız' ittifakıyla karşımıza çıktılar. Türkiye kendine biçtiği tek misyonu yaptırmamak olan bir muhalefete rağmen bugüne geldi. Bunlar kendi vesayetlerini oluşturmaya çalışıyorlar, 6'lı masadaki vesayetin adı siyasi vesayet. Türkiye'nin her meselesini çözdük, sadece bu muhalefet sorununu halledemedik.