Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türk yükseköğrenim sistemi bugün gerçekten çok ileri bir seviyede bulunuyor. Sayısal bakımdan ülkemizin sınırlarını da aşan bir kapasiteye ulaştık. Geçen hafta Almanya'daydım üniversitelerinde 3 milyon öğrenci var bizde ise 8 milyona yakın. Dünyadaki ilk 500'ün içine 2 üniversite değil bu üniversitelerin sayısını artırmamız lazım. Türkiye'de eğitim öğretim gören her bir öğrencinin bizim dünyadaki gönüllü elçilerimiz olacağını unutmayalım.

''PARALEL EĞİTİM SİSTEMLERİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ''

Ülkemizde artık üniversiteli öğrenci sayısındaki artış üniversite mezunu öğrenci veya çalışanlardaki artış bizim dünyadaki yerimizi güçlendirmeye devam etmektedir. Yükseköğrenimdeki okullaşma oranı yüzde 40'ın üzerindedir. Artık benim vatandaşım ahırındaki davarını satıp kolundaki bileziğini satıp çocuğunu kursa gönderme derdinden kurtulmuş oluyor. Geçmişte pek çok istismara ve hatta güvenlik sorunlarına yol açan paralel eğitim sistemlerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

KREDİ BURS MİKTARLARI ARTACAK

Hedefimiz, öğrencilerimizin okullarındaki dersleri dışında herhangi bir kurumdan ve kişiden özel destek almadan üniversiteye girebileceği bir sistemi tesis etmek ve oturtmaktır. Öğrencilerimiz hep burs istiyorlar krediye pek yaklaşmıyorlar. Niye yaklaşmıyorsun krediye? İş bulduktan sonra bunlar faizsiz bir şeyle geri ödenecek olan adeta burstur. Buradan öğrencilerimize müjde vermek istiyorum; önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararı aldık. Dijital Dönüşüm Ofisimizle, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün desteğiyle büyük bir teknoloji hamlesi başlatmak istiyoruz.

''MEDYA İLE FALAN DEMOKRASİ OLMAZ''

Medya ile falan demokrasi olmaz. Öyle güçlü demokrasi olur ki orada medya da güçlüdür. Bir siyasetçi de medyasından korkuyorsa onun da sağlıklı siyaset yapması mümkün değildir. Akademisyenlerimiz de kendi mecralarında ülkemizin doğrularını anlatarak bu mücadeleye katkı verebilir diye düşünüyorum. Sosyal medya dedikodularının yayıldığı bir ülke olarak bu dayanışmayı göstermeye mecburuz.

''YAPACAĞIMIZ İLK İŞLERDEN BİRİ 'YETENEK YÖNETİMİ' SİSTEMİNE GEÇMEK''

İnsan Kaynakları Ofisimiz aracılığıyla üniversite öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede yapacağımız ilk işlerden biri yükseköğretimde 'Yetenek Yönetimi' sistemine geçmektir. Üniversitelerimizden mezun olan en yetenekli öğrencilere çok özel kariyer fırsatları sunarak kamuda veya özel sektörde değerlendirilebilmelerini sağlayacağız. Yabancı dil eğitimi konusunda merkezi bir standart oluşturmak istiyoruz. Bunun için üniversitelerin yabancı dil muafiyet ve yeterlilik sınavları, ÖSYM üzerinden merkezi olarak yapılabilir. Eğitim-öğretim hayatında 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bilinciyle yetişen hiç kimse, ne içeride ne dışarıda ülkesinin aleyhinde faaliyetlere kalkışmayacaktır. Güvenli bir gelecek inşa etmek istiyorsak eğitim öğretimden başlamak zorundayız. (Eğitim) Sayısal olarak çok büyük başarılara imza atmış olmamıza rağmen merhum Mehmet Akif'ten ilhamla 'Asım'ın Nesli'ni yetiştirme konusunda yeteri kadar mesafe katetemediğimizi düşünüyorum. İnşallah yeni dönemde bu eksiğimizi de tamamlayacağız.



''TÜRKİYE'Yİ DIŞLAMAYA ÇALIŞANLAR BUGÜN BİZİMLE OLMANIN GAYRETİ İÇİNDE''

Dünyamız ve bölgemiz tarihi bir yeniden yapılanma sürecinden geçiyor. Türkiye'yi sahadan ve masadan dışlamaya çalışanlar, bugün bizimle birlikte olmanın gayreti içinde. Hala farklı tavır içinde gözükenlerin de çok yakında aynı çizgiye geleceklerinden şüpheniz olmasın. Biz değişim reform yenilik bu iradeye sahip çıktığımız sürece önümüzdeki kapalı hiçbir kapının kalmayacağını biliyoruz.''