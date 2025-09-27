Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu derhal yargılanmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Uluslararası siyaset zemininde kırılmaların olduğu günlerden geçiyoruz. Belirsizlik ve istikrarsızlık dalga dalga yayılıyor. Küresel barış ve güvenlik yerini bitmek bilmeyen savaş ve istikrarsızlık girdabına bırakmıştır." dedi.



"ÇOK BÜYÜK BİR SİSTEM KRİZİ VARDIR"

"BMGK gibi mekanizmaların gayesi insani felaketlerin önüne geçmektir." diyen Erdoğan, gelinen noktada çözümün anahtarı olması gereken yapıların sorunun parçası haline dönüştüğünü söyledi.

Erdoğan, "Evrensel değerler rafa kalkmış, uluslararası sistem tamamıyla felce uğramıştır. İnsanlık hakları ve insanlık onuru yara almış, merhamet gibi duygular sessize alınmıştır. Ortada çok büyük bir sistem krizi vardır." dedi.



"ÇATIŞMALARA DUYARSIZ KALMAYIZ"

"Herkes kayıtsız kalsa dahi biz coğrafyamızdaki acılara, zulümlere, sonu gelemeyen çatışmalara duyarsız kalamayız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke olarak biz iflas etmiş bu sistemin tüm yükünü çeken bir bölgede yer aldığımızı belirtti.

"Türkiye bölgesinde bir istikrar abidesi olarak yükselse de hadiselerin uzağında bir ülke değildir." diyen Erdoğan, "İnsan komşusuna sırtını dönebilir mi? Bu ülke ve bu aziz millet tarihin hiçbir döneminde bana ne dememiştir. Gönül coğrafyasına sırtını dönmemiştir. Yardım çağrılarına kulaklarını tıkamamıştır. İmdat diyenin yardımına koşmuştur. Bu dün böyleydi, bugün de böyle." dedi.

"BİZİM CANIMIZDAN CAN KOPARIYOR"

"Gazze'nin, Yemen'in, Suriye, Sudan, Somali'nin sokaklarında yere düşen her can bizim canımızdan can koparıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim tek amacımız vardır. O da bölgede barışın, huzurun, istikrarın güçlü bir şekilde sağlanmasıdır. Türkiye olarak buna giden yolu açmanın derdindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hiçbir kompleksi olmadan tarihine, büyüklüğüne yakışır şekilde barış, istikrar, huzur ve adalet için çalışan her kesimle görüşebilen bir aktör olduğunu belirtti.

"GAZZE'DE AÇLIK BİR KİTLE İMHA SİLAHI OLARAK KULLANILIYOR"

"Savaş baronları ateşe benzin dökerken biz adil bir barış için çalıştık. Şimdi de Filistin'de, Gazze'de bunu yapıyoruz." diyen Erdoğan, Gazze'de açlığın bir kitle imha silahı olarak pervasızca kullanıldığını vurguladı.

"Netanyahu denen katil BMGK'da salondaki boş koltuklara seslenmek zorunda kaldı." diyen Erdoğan, "Sumud Filosu yelkenlerini şişirmiş Gazze'ye doğru ilerliyor. Gönüllüler Gazze'ye yardım götürüyorlar. Sumud Filosunun umut yolcularına selamlarımızı gönderiyoruz. Unutmayın zalimlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardır. O hesap galip gelecektir. Bu hesap bambaşka." dedi.

"NETANYAHU DERHAL YARGILANMALI"

"Canavarın durdurulmasının şart olduğu görüldü." diyen Erdoğan, Filistin'in tanınmasının geçde olsa önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, "İsrail durdurulmadan Filistin Devleti için konulan irade eksik kalacaktır. Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır." dedi.

"İSRAİL'E CAYDIRICI YAPTIRIMLAR UYGULANMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası spor turnuvalarından men dahil, İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. Şu anda Futbol Federasyonu Başkanımız da bu konuyla ilgili duruşunu ortaya koydu. Biz de bunun değerlendirmesini mutlaka yapacağız." diye konuştu.