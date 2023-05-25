Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortada masa falan kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye Buluşması"nda konuştu.



"14 MAYIS'TA MİLLETİMİZİN TEVECCÜHÜNÜ KAZANDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin Meclis aşamasının tamamlandığına dikkat çekerek, "14 Mayıs, sıradan bir tarih değil. 14 Mayıs, şöyle gideceğiz 1950 ve onun yeni bir yapılanmasını gerçekleştirdik. 14 Mayıs'ta milletimizin teveccühünü kazandık fakat kıl payı da olsa yetmedi." dedi.



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun pazar günü yapılacağına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pazar günü inşallah milletimiz 14 Mayıs'ın adeta tamamlayıcısı konumunda olan bu tarihi, inşallah farklı bir oranla bu kardeşinize tevdi edecektir diye inanıyorum. Bunu niye söylüyorum? Her şeyden önce milletimiz parlamentoda tercihini 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Bu, ne demektir? Yani Millet İttifakı olarak sizin parlamentoda yasama olarak herhangi bir şey yapma şansınız yok. Artık milletimiz bu şansı, bu iradeyi Cumhur İttifakı'na verdi. Cumhurbaşkanlığında da şahsımıza 27 milyondan fazla vatandaşımız yüzde 49,5 oy oranıyla büyük bir teveccüh gösterdi ancak sistem gereği seçimin sonuçlanması ikinci tura kaldı. Milletimiz meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek ülkenin yönetiminde bize olan güvenini tekrar teyit etmiştir. Aynı zamanda bu kararıyla milletimiz, muhalefete ve tüm dünyaya da çok net mesajlar göndermiştir. Ülkemizi tekrar koalisyon günlerine döndürme önerilerine yani eski Türkiye önerilerine 'Hayır' diyerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yeniden güvenoyu vermiştir. Terör örgütleriyle gizli açık iş tutanlara gönlünün kapalı olduğunu sandıkta göstermiştir."

KILIÇDAROĞLU'NA TERÖR TEPKİSİ: İSPATLAYAMAZSAN NAMERTSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızdan bahsediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bunu ispatlayamazsan namertsin. Bizim terör örgütleriyle, temsilcileriyle herhangi bir yerde, herhangi bir görüşme yaptığımızı ispatlamak hukukun dili itibariyle, müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsan tekrar ediyorum, namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşme değil, onları inlerinde vurmakla görevli olduk. Cudi'de bunları vurduk, Gabar'da bunları vurduk, Tendürek'te bunları vurduk, Bestler Deresi'nde bunları vurduk ve hala bunları vurmaya devam ediyoruz. Sen ise Kandil'den talimat alarak, Kandil'den aldığın talimatla bunların parti binalarına bile değil parlamentoda odalarına gidip bunlarla görüşmeler yapıyorsun. Bunlarla görüşmeler yapmak suretiyle de beraber yol haritasını çiziyorsun.

''SENİN DERDİN ŞÖHRET OLMAK''

Asla bizim terör örgütleriyle bir araya gelmemiz, kozmik odalarda toplantılar yapmamız, böyle birşey sözkonusu değildir. İspat sana aittir. Erdoğan'ın ve arkadaşlarının terörle mücadelede, nerede olduğunu benim milletim çok iyi bilir. Bu konuda Cudi'nin, Gabar'ın, Tendürek'in, Bestler Deresi'nin dili olsa da konuşsalar. O zaman bu işi sen çok daha iyi öğrenirsin ama sen tam aksine sınır ötesinde bile teröristlerle nasıl adımlar atılacağının görüşmelerini ne yazık ki şu anda dirsek dirseğe beraber yürüdüğün HDP ile bu çalışmaları yaptın. Nerede yaptın? Meclis'teki odalarında yaptın. Bunu artık bütün konvansiyonel medya zaten ortaya koydu. Her şey açık, ortada. Sen kalkıp da zaten akşam yalan, sabah yalan hayatın bununla geçiyor, bir de utanmadan sıkılmadan bizi televizyona çağırıyorsun. Senin derdin başka, şöhret olmak istiyorsun. Sana yalan şöhretliği yeter. Bunun dışında sana ayrıca bir şöhret minderi vermeye bizim vaktimiz yok. Çünkü hayatları yalan üzerine kurulu olanlar, mesajı yanlış anlayıp bir anda bambaşka mecralara savrulmuş olsalar da milletimizin duruşu gayet açıktır ve değişmemiştir. Seçim sonuçlarını hazmedemeyip depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere milletimize etmedik hakareti bırakmayanların Pazar günü hangi yüzle onlardan oy isteyeceğini açıkçası biz de merak ediyoruz.

''ORTADA MASA FALAN KALMADI''



Artık ortada masa falan da kalmadı. Kendi partilileri dahil kimsenin bu kişiyi taşıyacak mecali kalmadı.Muhalefet cenahında ortalık toz duman. Pazar günü seçimlerinde ardından Kılıçdaroğlu'nun çektiği eziyete milletçe son vereceğiz. 15 seçim bizimle yarışa girdin hepsini kaybettin.

''BAY BAY KEMAL SANA DELİKLİ 2,5 KURUŞ BİLE VERMEZLER''



Sandıklarda şu anda özellikle Cumhur İttifakı'na oy verenlere karşı nasıl saldırdıklarını duyuyorsunuz görüyorsunuz herhalde. Bay Bay Kemal 300 milyar doları Londra'daki tefecilerden alıp getirecekmiş. Böyle de yalan mı olur? Yetti artık bıktık. Londra'nın tefecilerinden bunlar olsa olsa esrar eroin kaçakçılarıdır. Bay Bay Kemal sana delikli 2,5 kuruş bile vermezler göndermezler.

''SURİYE'DE BRİKET EVLER YAPTIK''

Suriye'de briket evler yaptık. Ayrıca Katar destekli 1 milyon mülteciyi alabilecek Suriye'de konutlar yapma çalışmaları devam ediyor. Dün İçişleri Bakanım bunun temel atma törenini başlattı.

''MİLLETİM BİR TERÖRİSTİ HAPİSTEN ÇIKARMAK İÇİN GAYRET EDEN KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEZ''

Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin canına giren teröristtir. 'Selo'yu çıkarmak istiyorsanız oyu bize vereceksiniz.' diyor Kılıçdaroğlu. Benim milletim bir teröristi çıkarmak için gayret eden Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Sen pazartesi gününden sonra haline bak. Halin nice olacak.

''TÜRKİYE'NİN BEKASI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA KİMSEYİ GÖZÜMÜZ GÖRMEDİ''



Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda kimseyi gözümüz görmedi. Hiçbir zaman ülkemizin milletimizin hakkını kimseye yedirmedik. Birleşmiş Milletler'den NATO'ya kadar tüm uluslararası platformlarda Türkiye'nin çıkarlarını cesaretle savunduk. Siyaseti asla bir at pazarlığı olarak görmedik.

''NE YAPARSANIZ YAPIN TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE İŞBİRLİĞİNİZİ UNUTTURAMAYACAKSINIZ''



Ne yaparsanız yapın terör örgütleri ile işbirliğinizi unutturamayacaksınız Bay Bay Kemal. Milletimiz 28 Mayıs'ta bunların hepsinin hesabını inanıyorum ki sizden soracak.''

