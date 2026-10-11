Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türk Dünyası Gençlik Buluşması'na video mesaj gönderdi.

Katılımcıları selamlayan, programın gençler başta olmak üzere herkes için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, mayıs ayındaki gençlik buluşmasında müjdesini bizzat verdiği bu etkinliğin Kocaeli'de tertiplenmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasının farklı köşelerinden organizasyona teşrif eden gençlere "Hoş geldiniz" diyerek, katılımcıların şahsında dost ve kardeş halklara selamlarını ve sevgilerini iletti.

“ORTAKLIĞIMIZ HARİTALARIN ÇİZDİĞİ SINIRLARIN FERSAH FERSAH ÖTESİNDEDİR”

"Ortak Miras, Tek Yürek" şiarıyla Türk dünyasının gençlerini bir araya getiren AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığını ve programda emeği bulunanları tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şunu ifade etmek isterim ki bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında, müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak 'Dilde, fikirde, işte birlik' mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara 'da düzenleyeceğimiz 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'yle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz."

Erdoğan, buluşmanın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Hepinizi Cenabıallah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla." ifadesini kullandı.