Osman Gazi gemisi yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gaz üretimi ikiye katlanacak

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndaki görev yerine törenle uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene video mesaj gönderdi. Mesajında Erdoğan, Osman Gazi gemisinin Mavi Vatan'ın ilk fabrikası olduğunu söyledi. Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşacağını ifade etti.

Erdoğan, “Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikasıdır. Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027'den itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak" dedi.

BURHANETTİN DURAN: 20 YIL BOYUNCA GÖREV YAPACAK

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Osman Gazi gemisinin Karadeniz’de belirlenen lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacağını belirten Duran, “Denizden çıkarılan doğal gazı işleyerek ulusal şebekemize kazandıracak bu dev tesis, ülkemizin enerji altyapısına yeni bir üretim kapasitesi sağlayacak. Platformun devreye girmesiyle Sakarya Gaz Sahası’ndaki günlük doğal gaz üretiminin iki katına çıkarak 20 milyon metreküpe ulaşması, yerli kaynaklarımızla doğal gaz ihtiyacı karşılanan hane sayısının ise 4 milyondan 8 milyona yükselmesi hedefleniyor” dedi.

Bu stratejik yatırımın ülke ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlamasının beklendiğini dile getiren Duran, “Bu yatırım, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığımızın azaltılması bakımından da büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, Mavi Vatan’ın derinliklerindeki kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunuyor, enerjide tam bağımsızlık hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Karadeniz’in enerjisi, Türkiye’nin geleceğine güç katıyor” açıklamasında bulundu.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platform ile, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

OSMAN GAZİ YÜZER ÜRETİM PLATFORMUNUN ÖZELLİKLERİ

Karadeniz'de 20 yıl boyunca görev yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platform ile, Sakarya Gaz Sahası'ndaki günlük doğal gaz üretiminin 9,5 milyon metreküpten 20 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

İlk olarak Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan Osman Gazi platformu, 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 2025'te platformun adının Osman Gazi olarak belirlendiğini açıklamış ve 29 Mayıs 2025'te Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden Filyos'a uğurlamıştı.

Zonguldak Filyos'ta akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerinden geçen platform, Karadeniz'deki görevine hazırlanırken modifikasyon işlemlerinden de geçirildi. Üstyapısında 21 ayrı tesis bulunan platformdaki 11 tesis, Sakarya Gaz Sahası'nın özelliklerine uygun olarak yeniden inşa edildi. Bunların 7'si Türkiye'de, 4'ü yurt dışında üretildi. Diğer 10 tesis ise sahaya uygun şekilde modifiye edilerek platforma entegre edildi.

Bakım ve hazırlık çalışmaları kapsamında günde yaklaşık 6 kilometre kablolama yapılan platformda toplam 642 kilometre elektrik kablosu bulunuyor. Yaklaşık 30 kilometre borulama işleminin de yapıldığı çalışmalarda yaklaşık 7 bin kişi görev aldı.

Bu yıl ağustosta acil durumlarda açığa çıkan hidrokarbon gazlarının güvenli şekilde uzaklaştırılmasını ve tahliyesini sağlayan alev kulesi platforma monte edildi. 96 metre yüksekliğinde, yaklaşık 65 metrekare taban alanına sahip ve 260 ton ağırlığındaki kule, platformdaki yerine yerleştirildi.

İLK GAZ BU YIL YANACAK, İLK ÜRETİM 2027'DE BAŞLAYACAK

140 kişilik personel kapasitesine sahip Osman Gazi, Filyos Limanı'ndan uğurlanmasının ardından karadan yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki lokasyonda 20 yıl boyunca görev yapacak. Platform, bir fabrika gibi çalışarak işlenen doğal gazı kullanıma hazır hale getirerek ulusal şebekeye iletecek.

Platformun günlük doğal gaz üretiminin bugünkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyon dolarlık mali büyüklüğe karşılık geleceği, Türkiye ekonomisine yıllık 3,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağı hesaplanıyor.

Osman Gazi'nin göreve uğurlanmasının ardından yıl sonu itibarıyla alev kulesinden ilk gazın yakılması, 2027'nin başında ise üretime başlanması planlanıyor. Böylece Sakarya Gaz Sahası'nda ikinci fazın tamamlanması öngörülüyor.