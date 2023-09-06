Cumhurbaşkanı Erdoğan OVP toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Vadeli Program toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlerin demokratik bir olgunluk içinde tamamladık. Halkımız güven ve istikrar dedi. Seçimlerin üzerinden bir hafta geçmeden kabinemizi açıkladık. Ekonomideki kurmay kadromuzu kurduk. 28 Mayıs'ın üzerinden geçen 102 güne rağmen birileri kavgadanm kurtulamıyor. Ama biz işimizi yapıyor ve çözüm üretmeye devam ediyor.

Muhalefetin de millet adına denetim görevini yerine getirmesini temenni ediyoruz. Siyaseti de ikbal vasıtası olarak değil millete hizmet aracı olarak görüyoruz. Hiç kimseye ve hiçbir fikre ön yargıyla yaklaşmıyoruz. Kimden geldiğine bakmadan ülkemizin faydasına olacak her türlü öneriyi hayırhahlıkla değerlendirmeye hazırız. Muhalefetin de geçmiş hatalarından ders alarak OVP gibi ülke hayrına olan işlerde bize destek vermesini bekliyoruz.

Ekonomi ile ilgil planlarımızda depremi asla gözardı etmiyoruz. Ekonomimize maliyeti 104 milyar doları bulan deprem fekaleti yükümüzü ağırlaştırmakta ve mücadelemizi zorlaştırmakta. Türkiye küresel sorunlara ilaveten küresel sıkıntılarla da mücadele etmektedir. 2023'ün ilk yarısında yüzde 3,9 büyüme kaydederek performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkardık. Yıllık bazda 13 yıldır aralıksız büyüyoruz.

Turizimde iyi bir sezon geçiriyoruz. İstihdamda da iyi bir noktadayız. Net 220 bin istihdam artışı sağladık. Dünyada olduğu gibi enflasyon bizim de sorunumuzdur. Enerjide sübvansiyon ve kira artışına tavan uygulaması gibi önlemler aldık. Fiyat köpüğünün indiğine şahit oluyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz 117,3 milyar dolar seviyesinde, güçlü seyrini sürdürüyor.

Hedeflerimize ulaşma noktasında en küçük şüphemiz yoktur. Program 2024-2026 döneminde Türk ekonomisi için kapsamlı bir yol haritası teşkil edecektir. İş dünyamızın ve toplumumuzun destekleriyle OVP'nin ülkemiz ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamasını bekliyorum.

Hükümet olarak, Orta Vadeli Program'a desteğimizin tam olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Programımızda hiçbir sorunu görmezden gelmedik. 7 temel adımda öncelikli reform adımlarını belirledik. Program döneminde ekonomik büyümeden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Katma değerli yatırımların önünü açacağız, sağlıklı bir büyüme sağlayacağız. Sıkı para politikasının da desteğiyle enflasyonu tek haneye düşüreceğiz.

Ek bütçe ile bölgeye 762 milyar lirayı ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak ayıracağız. Deprem tahribatını ortadan kaldırıp dengeli ekonomik büyümeyle istihdamı artırmak, enflasyonu tek haneye düşürüp gelir dağılımını iyileştirmek önceliğimiz.



Üç yıllık dönemde, ekonomik büyümede dengelenmeyi, yüksek katma değerli özel sektör yatırımlarının öncülüğünde ortalama yüzde 4,5 büyümeyi hedefliyoruz. (OVP) Döneminin tamamında yaklaşık 3 trilyon lira kaynak, deprem bölgesi için kullanılmış olacaktır.

Dönemin sonunda 1,3 trilyon doları aşan büyüklük ve 14 bin 855 dolara çıkan fert başına milli gelirle yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmeyi öngörüyoruz.

İstihdamın yıllık ortalama 909 bin, toplamda 2,7 milyon kişi artmasını, işsizlik oranının tek haneli rakamlarda gerçekleşmesini hedefliyoruz.

Daha önceden olduğu gibi tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. İş ve yatırım ortamımızı iyileştireceğiz. Orta vadede tek haneli enflasyon hedefi ile uyumlu bir politika izlerken özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü iyileştireceğiz.

İhracatı 300 milyar doların, turizm gelirlerini 70 milyar doların üzerine çıkartarak, mal ve hizmet ihracatı gelirlerimizi tarihi seviyelere ulaştıracağız."



