Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni açıklanan Orta Vadeli Program ile ilgili, "2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: OVP'ye güvenimiz ve desteğimiz tam
Ekonominin 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme düştü | Yeni Orta Vadeli Program açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yol haritası: Enflasyon tahminleri yükseldi, büyüme düştü | Yeni Orta Vadeli Program açıklandı

Haberi Görüntüle

Erdoğan 2025-2027 yıllarını kapsayan 'nin açıklanması dolayısıyla şu mesajı paylaştı:

"Bugün açıkladığımız ve ekonomisi için büyük önem arz eden 2025-2027 Orta Vadeli Program’ın (OVP) ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır.

Hükümet olarak OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

Öne Çıkan Video

Olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 06 Eylül 2024

Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Eyüp Öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı

Konya'da polis memurlarına ateş açıldı: 2 polis yaralı

Fethiye’de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Fethiye’de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Birinci kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı

Birinci kattan düşen çocuğun burnu bile kanamadı

Burdur’da çıkan orman yangını söndürüldü

Burdur’da çıkan orman yangını söndürüldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...