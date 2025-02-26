Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirzoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü.



Türkiye ve Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.