Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirzoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Mirziyoyev, Erdoğan'In doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirzoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

ve arasındaki ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

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