Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Görüşmede ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha ileri seviyeye taşınacağına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

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