Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını lanetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"’a yönelik dün gerçekleştirilen menfur saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, yaralananlara acil şifalar temenni ediyorum. Dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimi iletiyorum. olarak her zaman ve her konuda olduğu gibi terörle mücadelesinde de kadim dostumuz Pakistan’a desteğimizi sürdürecek, sevinçli günlerinde olduğu gibi zor günlerinde de kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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