Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Park AVM yanında düzenlenen AK Parti mitinginde, vatandaşlara hitap etti.



Malatya'nın hızlı tren konforunu kullanacak illerin arasında yer aldığını belirten Erdoğan, Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ hızlı tren hatlarının proje çalışmalarının sürdüğünü, en yakın zamanda inşasına başlanacağını söyledi.



Erdoğan, Malatya Havalimanı'nın yolcu sayısının AK Parti iktidara geldiğinde 89 bin olduğunu, şimdi bu sayının 886 bine çıktığını bildirdi. Malatya'ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırdıklarını ve 2020 yılında hizmete alacaklarını kaydeden Erdoğan, Malatya'ya son 16 yılda yaptıkları yatırımları anlattı.



Devam eden projelerle 373 bin dekar alanı sulamaya açmaya hazırlandıklarını dile getiren Erdoğan, bugüne kadar Malatya'daki çiftçilere verdikleri destek miktarının 1,2 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.



Erdoğan, kayısı başta olmak üzere meyve ve sebze ticaretinin artık babadan kalma usullerle yapılmadığına değinerek, "Çiftçilerimizin ürünlerini 12 ay boyunca değerlendirebilmeleri için lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz. Bunun için depo yatırımlarının teşvikinden, depo kiralarının karşılanmasına kadar pek çok desteği hayata geçirdik." dedi.



Malatya'nın kuru kayısıda lisanslı depoculuğun avantajlarından yararlanabilmesi için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildiren Erdoğan, çok yakında üreticilerin hizmetine sunulacağını açıkladı.



"ÜLKEMİZ, TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİNİN MERKEZİ HALİNE GELECEK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurulmasına karar verildiğini belirterek, "Böylece ülkemiz, tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsadan en çok fayda göreceklerin başında, Türkiye'de Avrupa Birliği coğrafi işareti tescil belgesine sahip 3 tarım ürününden biri olan Malatya kayısısı geliyor. Şire pazarını da daha iyi şartlara sahip bir yere taşıyoruz. Böylece Malatya kayısısının şanına yakışmayan bu pazarı, üreticilerin de tüccarın da huzur içinde ticaretini yapabileceği, rençberin alın terinin hakkını alabileceği bir mekana kavuşturuyoruz." diye konuştu.



Alandaki vatandaşlara, 24 Haziran'da tercihlerinin bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıp kullanmayacakları sorusunu yönelten Erdoğan, "24 Haziran'da 'vakit birlik vakti, vakit Malatya vakti, vakit Türkiye vakti' dedi. "Cumhurbaşkanlığında şahsımı, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz?" diye soran Erdoğan, alandakilerden "evet" yanıtını aldı.



Türkiye'ye hizmet etmenin, eserler ve projeleri hayata geçirmenin öyle bir faniye sahip olamayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bazıları vardır bu fırsatı yakalar ama kimi beceriksizliğinden kimi kifayetsizliğinden kimi ahlaksızlığından dolayı olanı da batırır gider. Tıpkı CHP'nin başındaki zat gibi. SSK'ya genel müdür yaptılar, batırdı gitti. İstanbul'u bu partiden nasıl teslim aldığımı ben bilirim, CHP'den aldım. İstanbul neydi? Çöp dağları, susuzluk, hava kirliliği... CHP zihniyetinin bu ülkede ne zaman iş başına gelse ülkeyi krizlerle, yoklukla, yoksullukla, gerilimle yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi hatırlıyor.



Kendilerinin bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize ya çamur atıyor ya da sahip çıkmaya çalışıyorlar. Neymiş? 'İstanbul'daki yeni havalimanına ne gerek varmış'. Bütün dünya nefesini tutmuş bu projeyi takip ediyor, bunlarsa 'Ne gerek var?' Ülkemizin başarısını küçültmeye çalışıyorlar. 'Kanal İstanbul'a, Şehir Hastanelerine, Yerli Otomobil Projesine ne gerek var?' diyorlar. 'Bölünmüş yollara, otoyollara, hızlı tren hatlarına, tünellere, havalimanlarına ne gerek var?' diyorlar."



"BU KAFAYA TÜRKİYE EMANET EDİLİR Mİ?"



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2001'de "uçak inmeyen, yolcusu olmayan havalimanı" diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştirdiğini anımsatarak, şunları söyledi:



"O zaman o havalimanına uçak inmiyordu, doğru ama biz geldik, geldikten sonra Sabiha Gökçen yetmez oldu. Büyüttük, şimdi yeni pist yapıyoruz, terminal binaları yapıyoruz. Ey Kemal, iş bilenin kılıç kuşananındır. Geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 21 milyonu iç hat, 10 buçuk milyonu dış hat olmak üzere 31 buçuk milyon yolcu kullandı. Ey Kemal efendi, senin buraların ne işe yaradığından haberin yok. Kılıçdaroğlu'nun 'Uçak inmiyor.' dediği bu yere sadece 2017'de inip kalkan uçak sayısı 220 bini geçti. Bu yılın ilk 4 ayındaki yolcu sayısı 11 milyona yaklaştı. Şu anda kapasite yetmediği için ikinci pisti inşa ediyoruz.



Milletime soruyorum, 'Bu kafaya Türkiye emanet edilir mi? Bunların bir de cumhurbaşkanı adayı var, o da Genel Başkanıyla yarışıyor. Neymiş, 'Köprü yapmak kolaymış, boğaza 4'üncü köprüyü de kendisi yaparmış'. Ya senin partinin ömrü, şu anda boğazda dizili o köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti. İlk köprüde Demirel'in karşısına dikildiniz, ikincisinde Özal'ın karşısına dikildiniz, son köprüde de benim karşıma dikildiniz. CHP'lilerin 'Köprüyü yaptırmayız.' kampanyalarını, mahkemeden çıkan kararı yanlış anlayıp 'Artık burası 4 beton ayaktan ibaret bir yer.' diyerek sevinç çığlıkları attıklarını unutmadık."



"YA SENİN FİZİK ÖĞRETMENİ OLMAN, BU İŞLERİ HALLETMEYE YETMEZ"



Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları köprüleri hatırlatan Erdoğan, "Bu partinin genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı sürekli bilimden, sanayiden, teknolojiden bahsediyorlar. Demek ki bu konuda iddiaları var, ben de arkadaşlarımı görevlendirdim, 'Seçim bildirgelerine bakın.' dedim. Madem bu konularda iddialılar, öyleyse seçim bildirgelerinde bu iddialarını dolu dolu ortaya koymuş olmaları lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Bir tarafa AK Parti seçim bildirgesini diğer tarafta CHP'nin seçim bildirgesini koyduklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Sonuçta karşımıza şöyle bir tablo çıktı: Biz, kendi seçim bildirgemizi adeta baştan sonra teknoloji, sanayi, bilim, yatırım, girişim, yazılım kavramlarıyla donatmışız. Onlar, yasak savma kabilinden birkaç ifadeyle geçiştirmiş, hiç adını bile anmamış. Mesela savunma sanayinin yanından, yöresinden bile geçmemişler çünkü onların öyle bir derdi yok. Bunların kafasında ve gönlünde ne bilim ne teknoloji ne sanayi ne de benzer bir şey yok.



Ya senin fizik öğretmeni olman, bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, bunlar da çıkıp meydanda esip yağıyor. Arkası boş. Mesela biz, Türkiye'yi bilgi tabanlı ekonomiye geçirmekten söz ediyoruz, onlar yerli otomobil projesini durdurmayı taahhüt ediyor. Aslında bu projenin ne olduğuna dair bir fikirleri de yok."



Erdoğan, Türkiye'nin beş kıtada 193 ülkeye otomotiv sanayi ürünü ihraç edildiğinden bu kişilerin haberlerinin bulunmadığını belirterek, "Ülkemizin son 10-12 yıldaki ihracat şampiyonunun otomotiv sektörü olduğundan da haberleri yok. Bugün 60 bin istihdamıyla, yüzde 88 kapasiteyle kullanım oranıyla, 124 Ar-Ge ve tasarım merkeziyle gurur verici bir otomobil sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavgadan, hizip çekişmesinden fırsat bulup bu işlere zaman ayıramadıkları için öyle boş boş konuşuyorlar. Bu vesileyle kendilerini yerli otomobil projesi konusunda bilgilendirmiş olalım." diye konuştu.



"YATIRIM BEDELİ 35 MİLYAR AVRO"



Bundan birkaç ay önce ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın kendisinin ziyaretine geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Bu konuları onunla da konuştuk. Şimdi diyor ki (İnce) 'Erdoğan, 20 yıl geriden geliyor'. Muharrem efendi, bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti. Sen yönetilensin, biz yöneten. İşte siyasette 20 yıllık hayatımın 4,5 yılı İstanbul'u yönetmekle geçti, 11,5 yıl Türkiye'ye başbakanlık yaptım, 4 yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyorum. Çıraklık, kalfalık, ustalık şimdi de baş ustalık için sizden vize istiyorum." ifadesini kullandı.



Erdoğan, Türkiye'nin otomobil projesinde 5 şirketin ve TOBB'un bir araya gelip imza attıklarını, teknik ve mali analizlerin hazırlandığını belirterek, "Şirketin CEO'su belirlendi. Ben şimdi burada sizi meşgul etmeyeceğim. Bu akşam Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifinin iftarında, ben diyorum ki orada bunu inşallah işleyeyim, bunları anlatayım. Şu anda yatırım bedeli 35 milyar avro."



"TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA 3,5 KAT BÜYÜTTÜK"



Malatyalılara "Malatya, vakit birlik vakti diyor muyuz? Malatya, vakit Malatya vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" sorusunu yönelten olumlu karşılık alan Erdoğan, "Maşallah. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. Gelirken yolda bir tane şöyle pano gördüm, 'Ortak paydamız Malatyaspor' diyor. Malatya stadını kim yaptı? Biz yaptık." diye konuştu.



Son 16 yılda Türkiye'yi her alanda 3,5 kat büyüttüklerini söyleyen Erdoğan, 20 yıl öncesinin Malatya'sıyla bugünün Malatyası arasında altyapı ve üstyapı olarak büyük fark olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha büyütmeye talibiz. Bizim siyasetimiz daima hizmet siyaseti olmuştur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz." dedi.



Vatandaşlara "24 Haziranda güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle hep beraber Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Malatya bu heyecanıyla, bu desteğiyle yanımızdaysa Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı sandıklar 6'da 6 diyecek mi?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Rabb'im hepinizden razı olsun." dedi.



Erdoğan, geçen yıl Malatya'ya gelişinde 1 milyar 162 milyon liralık yatırımın toplu açılışını yaptıklarını anımsatarak "Geçtiğimiz 16 yılda Malatya'da gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı ne biliyor musunuz? 16,5 katrilyon. Bu CHP bu tür yatırımlar yaptı mı buraya? CHP'de laf var o kadar." değerlendirmesini yaptı.



"ONLAR LAF ÜRETİR, BİZ İCRAAT ÜRETİRİZ"



Eğitimde 4 bin 552 yeni derslik yaptıklarını, Malatya'ya ikinci devlet üniversitesini kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Biz yaparız. Onlar laf üretir, biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin müjdesini yaklaşık 1,5 ay önce rahmetli Özal'ın vefat yıl dönümünde milletimizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez daha Malatya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek öğrenim öğrencileri için 8 bin 221 kişilik yurt açtıklarını, Malatya stadyumunun 27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkanlarıyla şehre ve takıma yakışan bir eser olduğunu aktardı. Eski stadın yerine millet bahçesi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Yani İngiltere'de bir Hyde Park olacak da niçin benim Malatya'mda da böyle güzel bir millet bahçesi olmasın." dedi.



Erdoğan, vatandaşların "Malatya seninle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratlarına "Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Şu rahmete, şu yağmura rağmen maşallah dimdik duruyorsunuz." karşılığını verdi.



TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptıklarını, sağlık alanında 8'i hastane olmak üzere 45 tesisi Malatya'ya kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, bunlardan birinin de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olduğuna işaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük karaciğer nakil enstitüsünü kazandırdıklarını bildirerek, şunları söyledi:



"Hedefimiz Malatya'yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmek. Bunun için 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesiyle 217 yataklı onkoloji hastanesinin de aralarında bulunduğu 5 sağlık tesisisin daha inşası sürüyor. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinin ihalesini önümüzdeki yapıyoruz. Doğanyol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyoruz."



Vatandaşların, "Dik dur eğilme, Malatya seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine Erdoğan, "Dimdik duruyorum. Beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik, sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." ifadesini kullandı.



Bu sırada şehir hastanelerini anlatan videonun ekrana verilmesi üzerine Erdoğan, vatandaşlara hastanelerin nasıl olduğunu sordu. Erdoğan, vatandaşların beğenilerini ifade etmeleri sonrasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastane görüntülerini, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını izlettirdi.



Görüntülerde, Kılıçdaroğlu'nun "10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi." şeklindeki ifadesi üzerine ise Erdoğan, "10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu... Zavallı, zavallı." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mevcut durumdan şikayetçi olduklarını söylemesine karşılık, "Şikayet makamında değilsin, şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal." ifadesini kullandı.



Malatya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 417 kilometreye çıkardıklarına, aralarında Karahan ve Erkenek tünellerinin de bulunduğu 8 adet tünel ve 18 köprüyle tüm engelleri aştıklarına işaret eden Erdoğan, Malatya-Darende-Gölbaşı yolu, Malatya-Hekimhan yolu, Kömürhan Köprüsü ve kuzey çevre yolunun da aralarında bulunduğu 7 ulaşım projesini de birkaç yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.



"Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar, kör olası zalim Fırat ocaklar yakar, ahbaplarım gelmiş ağıtlar yakar, söyletmeyin beni anam yaram derindir" şeklindeki türkünün sözlerini okuyan Erdoğan, "İnşallah bundan sonra Fırat ocaklar yakarak değil, sevenleri buluşturarak türkülere konu olacak." dedi.



"BANA PARTİ KURMAK İÇİN İCAZETİ HALKIM VERDİ"



"Ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Sayın İnce, 'eğer bunu ispat edemezsen namertsin.' dedim. Hala ispat edemedi." diyen Erdoğan, İnce'nin, dün bir yazarın kitabından bir cümle aldığını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:



"O yazar da cevap veriyor ve diyor ki, 'Bu somut bir şey değil, soyut bir ifadeydi ve bana da ait değil. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre... Davayı açtım onu da söyleyeyim, şu anda dava açtım, tabii. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Öyle yok.



Çok saygın bir annesi var. Öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan dolayı rahatsız oldu. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Ben şimdi sana davayı açtım. Ben Pensilvanya'daki adamdan niye icazet alacağım. Benim hayatım siyasetin içerisinde gelişti. Dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce oturduk, konuştuk, kararımızı verdik, cezaevinden çıktıktan sonra da partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra da siz bizi iktidar yaptınız. Şimdi Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil bana icazeti halkım verdi, halkım. Ama onlar bu işlerden anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Hak nedir, halk nedir bilmezler. Onlar sadece yalanı bilir, iftirayı bilir, dün söylediğini bugün inkar etmeyi bilir. Kendi kendileriyle ve milletimizle kavga etmeyi bilir. Başka bir işe de yaramazlar. 24 Haziran'da bunlara anladıkları dilden bir cevap veriyor muyuz, güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye, vakit birlik vakti diyor muyuz?"



"CHP KAFASI, ÖZAL'IN BAŞBAKANLIĞINA ZATEN TAHAMMÜL EDEMİYORDU"



Erdoğan, vatandaşlarla "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.



Eski başbakanlardan Adnan Menderes'in yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Rahmetli Menderes, Türkiye'yi gerçek anlamda yatırımlarla, kalkınmayla, refahla tanıştıran bir liderdi. CHP'liler kendisini sandıkta deviremeyince işi ne yaptılar, dar ağacına götürdüler. Rahmetli Özal, kendi deyimiyle ülkemizi çağ atlatmaya azletmişti. CHP kafası, Özal'ın başbakanlığına zaten tahammül edemiyordu. Cumhurbaşkanı olunca hepten zıvanadan çıktılar." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, konuşmasını vatandaşlarla "Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Malatya'yı hatırlatıyor." diyerek tamamladı.