Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda kapsamında gerçekleştirdiği konuşmasından satır başları;



"Okuduğumuz şiiri bahane edenlere Ak Parti'yi kurarak cevap verdik. Bu kutlu çatının dışına çıkarak kendine başka yollar çizenlere geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum.



Son günlerde ne idiği belirsiz tiplerce körüklenmek istenen ırkçı, mezhepçi nefretin, milletimizin birliğini, kardeşliğini zedelemesine müsaade etmeyeceğiz.



Çok çalışacağız, 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak. Şahsi hırslarının ürünü olarak bunların kurduğu masaya payanda olanlara ise sadece acıyoruz.



19 şehir hastanesi yaptık. Ankara'da ikinci şehir hastanesini açacağız.

"MİLLETİMİZ ALMAYA HAZIRSA TOKİ KONUTLARI SÜRATLE YAPACAK"

TOKİ kanalıyla ülkemize tam 1 milyon 170 bin konut ve iş yeriyle beraber içerisinde stadyum, hastane, okul, öğrenci yurdu bulunan toplam 25 bin sosyal eser kazandırdık.

Buradan şimdi bir müjde veriyorum, Toplu Konut İdaresi'nden milletimiz konut almaya hazırsa Çevre Şehircilik Bakanlığımız olarak süratle bu konutları yapacak ve milletimizin satın almasına sunacağız. Bunu da biz yaparız.



2023'ün ilk çeyreğinde TOGG otomobilimizi yollarda görmeye başlayacağız.

"EKONOMİ PROGRAMIMIZ GERÇEKÇİ BİR PLANA SAHİP"



Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomik programımız gayet sağlam bir teorik zemine, bütüncül yapıya gerçekçi bir uygulama planına sahiptir.

Dünyadaki değişimleri ülkemizin her alanda katetdiği mesafeyi küresel krizlerin önümüze getirdiği fırsatları göremeyenler bugünkü türkiyeye artık sahiplerinin bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yıl öncesinin kabulleriyle bakıyorlar.

Bizim uyguladığımız ekonomi programı geçmişin değil geleceğin üzerine kurulmuştur. Aslında esasen dünyada her ülkeye uyacak tek tip bir ekonomi modeli yoktur. Her ülke bizim de yakından takip ettiğimiz genel yaklaşımlar ile kendi şartlarına imkanlarına ihtiyaçlarına hedeflerine göre kendi ekonomi programını geliştirir ve hayata geçirir.



Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. İktisatçıların bazıları sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyor.

Ellerinde sadece çekiç olduğu için her şeyi çivi gibi görenler bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirmeye özellikle kendi kısır dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz."

