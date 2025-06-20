Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , 'ye çalışma ziyaretinde bulunan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Paşinyan birbirlerine heyetlerini takdim ederek görüşmeye geçti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...