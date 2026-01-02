Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü Trump'la görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"NETANYAHU DENİLEN FİRAVUNUN YAPTIKLARI YANINA KAR KALMAYACAK"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren ve yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Filistin'i, Gazze'yi yalnız bırakmadık. Galata'da tarihi ana şahitlik ettik. Netanyahu denilen firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.” dedi.

“PAZARTESİ TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmelerinin sürdüğünü söyleyen Erdoğan, 5 Ocak Pazartesi günü Trump ile görüşeceğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"-Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.

-Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz. O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmaz.

-Konteyner göndermek istiyoruz müsaade etmiyor. Elimizde konteynerler var, gönderemiyoruz. Çadırlardan Filistinli kardeşlerimizi kurtarabilirdik. Er veya geç o mazlumları bu sıkıntıdan kurtaracağız.

-Benim gerek Sayın Putin'le gerek Zelenski gerek Trump'la görüşmelerim devam ediyor. Paris'te yine bir zirve olacak. Benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Sayın Trump'la pazartesi akşamı yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, Filistin'deki konuları da görüşme fırsatımız olacak.

-2026'ya her şeyden önce olumlu bir şekilde girdik giriyoruz. Gerek enflasyondaki düşüş gerekse Merkez Bankamızın rezervi her geçen gün daha iyiye gidiyor. 2026 bu noktada başarılarla dolu bir yıl olarak geçecek. Buna olan inancımız tamdır. Rezervimiz gayet iyi. Bundan dolayı da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. İnşallah daha gayretle bu rezervi daha güçlü hale getireceğiz.

-Çevre Bakanlığımız, yani Murat Bey tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor ve böylece 11 ilimiz deprem ili olarak bu çalışmalarını sürdürüyor. Deprem konutlarındaki hedeflerimize de inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında da sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz. 1+1, 2+1, 3+1 gibi inşallah projelerle yolumuza devam edeceğiz."