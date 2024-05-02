Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak için taziye ziyaretinde bulundu

Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu

Türkiye, İsrail ile olan tüm ticaretini durdurdu

Ebrar Sitesi D Blok davası | Depremde 103 kişi hayatını kaybetmişti: "Yıkılan apartmanda demir yoktu"

Ebrar Sitesi D Blok davası | Depremde 103 kişi hayatını kaybetmişti: "Yıkılan apartmanda demir yoktu"

Yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Yargı paketinde son durum: 9. yargı paketi ne zaman çıkacak?

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Adana’da fabrika yangını: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Başakşehir'de metroda taciz: Zanlı gözaltına alındı

Başakşehir'de metroda taciz: Zanlı gözaltına alındı

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...