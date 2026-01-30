Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Türkiye'nin diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye-İran ilişkileri ile bölgede tırmanan askeri gerilimin ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, gerilimin düşürülmesi ve meselelerin çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin İran ile ABD arasında kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu vurguladı.

ARAKÇİ TÜRKİYE'DE

Erdoğan, görüşmede Türkiye'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ni de bugün kabul edeceğini belirtti.

Arakçi'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la gerçekleştireceği görüşmede tansiyonun düşürülmesi için diplomatik seçenekler masada olacak.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden geçen günlerde yine mesaj verdi.

Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.

İRAN: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.