Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31 ) Liderler Zirvesi için Türkiye 'de gelen devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeye devam ediyor.

Erdoğan son olarak COP31 için Antakya'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

ERDOĞAN'DAN KALICI BARIŞ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.

Daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini de vurguladı.