Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

Liderler görüşmede Türkiye -İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti

Ayrıca Erdoğan müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti.