Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü

22.06.2026 19:40

Son Güncelleme: 22.06.2026 19:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Anadolu Ajansı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Liderler görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD mutabakatının memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için elinden gelen desteği sağlayacağını belirtti

 

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti

 

Ayrıca Erdoğan müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemine dikkat çekti.