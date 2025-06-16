Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ve Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran-İsrail savaşının sona ermesi için diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Erdoğan bu kapsamda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikinci kez telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, İsrail ve İran arasındaki çatışmalı süreç ile ilgili liderlerle bir dizi temas gerçekleştirdiğini, çatışmaların bir an önce sona ermesi ve nükleer müzakerelere dönülmesi için Türkiye'nin kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrarın korunmasına verdiği önemin altını çizdi.

PUTİN'LE GÖRÜŞME: NETANYAHU HÜKÜMETİ AÇIK BİR TEHDİT

Erdoğan, Pezeşkiyan'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini riske attığını, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa tahammülünün bulunmadığını ifade etti.



Erdoğan, Türkiye’nin ilk günden bu yana saldırıların sona ermesi için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran ile meselelerin çözümünün tek yolunun diplomasiden geçtiğini ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dikkatleri Gazze’deki soykırımdan uzaklaştırmamasının önemini vurgularken, İsrail’in bölgede oldubittilere girişme ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.



Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede çatışmaların bir an önce durdurulması ve diplomasiye alan açılması noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hemfikir olduğunu belirtti.

KREMLİN: LİDERLER DİPLOMATİK ÇÖZÜM VURGUSU YAPTI

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a yönelik güç kullanma eylemini kınadı ve düşmanlıkların derhal durdurulması çağrısında bulundular.



Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Her iki taraf da İran-İsrail çatışmasının tırmanmasından duydukları ciddi endişeyi dile getirdiler; bu çatışma halihazırda çok sayıda can kaybına yol açmış durumda ve tüm bölge için uzun vadeli ciddi sonuçlar doğurabilir. Liderler, düşmanlıkların derhal durdurulması ve İran'ın nükleer programıyla ilgili olanlar da dâhil olmak üzere ihtilaflı konuların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yana görüş belirttiler.”



Açıklamada, iki tarafın yakın işbirliği içinde olmaya devam etme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ayrıca TASS haber ajansına göre Putin, Rusya-Ukrayna müzakerelerindeki ara buluculuğu için Erdoğan'a teşekkür etti.

ERDOĞAN'DAN BARIŞ DİPLOMASİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile de 24 saat içinde ikinci kez telefonda görüştü.

Erdoğan Trump görüşmesinde tek gündem yine İsrail İran çatışmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi ve bölgede barışın tesisine yönelik ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Erdoğan, "Tüm bölgeyi ateşe atabilecek bir felaketin engellenmesi için bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.



Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a nükleer müzakere sürecini bir kez daha hatırlattı.

"Anlaşmazlığın çözümü için yegane yol diplomasi." diyen Erdoğan, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirtti.



Erdoğan şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil zararlara sebep olduğunu, bu tehlikeli gidişata engel olunması gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani, Kuveyt Devlet Emiri El Sabah, Umman Sultanı El Said ile de görüştü.



Erdoğan yaptığı görüşmelerde İsrail'in yeni bir savaşa tahammülü olmayan bölgede güvenliği riske attığını, Netanyahu hükümetinin küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu oluşturduğunu vurguladı.



Temaslarında nükleer müzakere sürecine değinen Erdoğan, İsrail'in süreci baltaladığını anlaşmazlığın çözümü için tek çıkar yolun bu müzakereler olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı ayrıca, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin vermemesi gerektiğini de ifade etti.

