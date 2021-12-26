Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin babası ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Gaziantep'te işçilerle yemek programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hüseyin Ateş'i telefonla aradı.

Asiye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, "Asiye'nin gözlerinden öpüyorum. Rabbimden şifalar diliyorum. Namazlarımda da dua edeceğim inşallah. Allah sabırlar versin" dedi.



EN KISA SÜREDE DOKU NAKLİ YAPILACAK

Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi sürüyor. Minik Asiye'ye en kısa sürede Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapılması bekleniyor.



Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.



Asiye’nin genel durumunun iyi olduğu, yoğun bakım ünitesinde takibinin yapıldığı kaydedildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı tarafından takip edilen Asiye'nin doku nakli ameliyatının, enfeksiyon bulguları değerlendirilip en kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi. Asiye'nin tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sürdüreceği kaydedildi.



ANNE VE BABASI YOĞUN BAKIM ÖNÜNDE BEKLİYOR



Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi önünde bekleyen Ateş ailesi, kızları Asiye'nin sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Baba Hüseyin Ateş, Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ve desteklerini esirgemediğini anlattı. Asiye'nin annesinin ise yoğun bakıma girdiği ve kızına yemek yedirdiği öğrenildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.



Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti

TAŞLA HASTANE BASTI