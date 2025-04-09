Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislere saldırılmasına müsaade edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler tarafından karşılandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Türk Polis Teşkilatı heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulünde açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yapılan protesto eylemleri hakkında da konuşan Erdoğan, "Provakasyon girişimleri sahiplerinin ellerinde patlamıştır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



"Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.



(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz.



Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir.

Kimi zaman sokakların terörize edildiği, size taşla, sopayla saldıran azgın azınlıkla, eli kanlı çetelerin sinsi oyunlarıyla, trafik magandalıklarıyla, kimi zaman da 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi hainlerle nasıl mücadele ettiğinizi iyi biliyorum."