Cumhurbaşkanı Erdoğan: Polislerimize güçlü destek veriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Polis Akademisi'ndeki 13 bin öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahit oluyoruz. Akademiyi derece ile bitiren evlatlarımızı kutluyorum.

Sizler şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Meslek hayatınız boyuncu devletin şefkat elini millet ile buluşturacaksınız. Sizler ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız. Pusulanız vicdan, hedefiniz adalet olursa sizi hiçbir şey yolunuzdan döndüremez.

Bizler de devlet olarak güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya devam edeceğiz.