Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesi sona erdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.



Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.



Muhammed Bin Selman'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer karşıladı.



Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi. Karşılama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra 10 bakan katıldı.



BEŞTEPE'DE BAŞBAŞA GÖRÜŞME

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman baş başa görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.