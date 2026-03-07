Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prens Selman ile görüştü
07.03.2026 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.
Erdoğan görüşmede Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.