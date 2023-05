Cumhurbaşkanı Erdoğan: Provokasyonla olay çıkarıyorlar

KIRKLARELİ MİTİNGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesinde Kırklareli'nde düzenlenen mitingde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Millete dergi kapaklarından parmak sallayanların tehditleri sökmez. Bizi kimse bölemez ayıramaz. Biz bu CHP'ye, HDP'ye, İP'e vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bizi Alevi-Sünni, Türk-Kürt-Roman diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyecğiz. Roman kardeşlerime ayrımcılık yapmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlara, ayrımcılık yapanlara fırsat vermeyeceğiz.



Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış. Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi öldürdüler. Bunun için 14 Mayıs çok önemli.



"VESAYET ZİNCİRLERİNİ PARÇALADIK"



Kırklareli ile birlikte tüm Türkiye'nin bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'da haksız şekilde tutulduğumuz günleri istişare ile geçen bir okul olarak gördük. Darbecilerin bizi attıkları o zindan yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye'ye dair hayallerimizi burada somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. 81 vilayetin her birini eserlerimizle nakış nakış dokuduk. Vesayet zincirlerini tek tek parçaladık.



"VAATLERİ SAĞA SOLA SAVURUYORLAR"



Bunların her seçim öncesi açtıkları bir vaat bohçası var. Buradan seçtikleri vaatleri sağa sola savururlar. Çiftçiye bedava traktör dediler. Çiftçi kardeşlerim size bedava traktörler geldi mi? Bunlar ne suyu ucuz, ne otobüsleri bedava yaptılar. Biz dönemimizde bunları yaptık. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Bay Bay Kemal bu işin piridir, yalanda onun üzerine yok. Seçim sonrası vaat bohçasını bağlayıp bir dahaki seçime kadar da vatandaşın yüzüne bakmazlar.