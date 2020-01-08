Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşme gerçekleştirdi.



Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.



Karşılamanın ardından ikili görüşme saat 13.30 sıralarında başladı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede ABD-İran gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtiliyor.

İki lider TürkAkım doğalgaz boru hattının açılış törenine katılacak.