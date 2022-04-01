Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barışı sağlama girişimleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.



"BARIŞ UMUTLARINI YEŞERTTİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti.

"BARIÇ GAYRETLERİNİ TAÇLANDIRALIM"



Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Rusya Devlet Başkanı Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

"İKİ LİDER DE OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile bir görüşme yapmıştı. Bugün cuma namazı çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, planlanan zirve için "Sayın Zelenskiy'nin olumlu bakışı var. Sayın Putin'in de daha önce buna bir olumlu yaklaşımı söz konusuydu" demişti.



Erdoğan, "Buna göre de eğer İstanbul'umuzda böyle bir liderler zirvesini gerçekleştirilebilir ve bunun neticesinde de inşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek, bizler de tabii Türkiye olarak bundan büyük bir mutluluk duyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

