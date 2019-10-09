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Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat öncesi telefon diplomasisi sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Erdoğan, Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan askeri harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını ve Suriye’deki siyasi sürecin önünü açacağını ifade etti.



Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Rusya Federasyonu’nun bu süreçteki yapıcı tutumunu takdir ettiğini dile getirdi.



DÜNYA BASINI FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKATA NE DEDİ?

