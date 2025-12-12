Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

"Uluslararası Barış ve Güven Forumu" için Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İki liderin görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündeme geldiği tahmin ediliyor.

Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmeye; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da katıldı.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde yaptığı "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"ndaki konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini söylemişti.

Komşularla iyi ilişkiler tesis etmek suretiyle çevrede bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturmanın gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Kadim bağlara ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilere sahip olduğumuz kuzey komşularımız Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi en samimi temennimizdir. İstanbul Süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.