Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye -Rusya ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

KARADENİZ'DEKİ EMNİYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz 'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti.

Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.