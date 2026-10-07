Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
07.10.2026 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Putin'in doğum gününü de kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşme gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.
KARADENİZ'DEKİ EMNİYET
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduğumuzu ifade etti.
Erdoğan, görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik etti.