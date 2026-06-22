Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara Teşkilat Buluşmasında konuştu.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu davaya gönül veren, desteğini esirgemeyen her kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstiklal ve İstiklal davası burada. Ankara'nın kalbi bu salonda atıyor.

Ağustos'ta 25. yaşımızı kutlayacağız. AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin duasıyla partimizi büyüttük. Geçen süre içerisinde savunma sanayiinde başarı hikayeleri yazdık. Türkiye 'nin bu kadar kısa sürede bu kadar büyük hamleler yapabileceğine çok az kimse inanıyordu. Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonrasında oyun kurucu ülke yapacağımızı söylesek hayalperest olmakla suçlanırdık.

“TÜRKİYE'YE ÇAĞ ATLATTIK”

Büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Türkiye'ye çağ atlattık. Hedefleri gerçeğe dönüştürüp adımızı tarihe nakşettirdik.

Ankara, 15 Temmuz'da istikbale sahip çıktı. Çıplak elle darbeyi önleyen kardeşlerimizin cesaretini unutmadık. Ankara bu topraklar üzerinde kirli hesabı olanların planlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır.

“RAKİPLERİMİZ KOLTUK KAVGASI VERİYOR”

Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor. Biz Türkiye'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz.

Aralarında ABD Başkanı Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri Ankara'da misafir edeceğiz. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

“KALİTEMİZE VE KALİBREMİZE UYGUN MUHALEFET ARIYORUZ”

Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumu da zarar veriyorlar. Her şeyi çözdük ama muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorunlarını bir türlü çözemiyoruz. Muhalefete millete hizmet etmeyi bir türlü öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak yerinde giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir."