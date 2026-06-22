Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rakiplerimiz koltuk kavgasında, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz

“RAKİPLERİMİZ KOLTUK KAVGASI VERİYOR”

Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor. Biz Türkiye 'yi geleceğe hazırlama mücadelesi veriyoruz.

Aralarında ABD Başkanı Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri Ankara 'da misafir edeceğiz. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.

“KALİTEMİZE VE KALİBREMİZE UYGUN MUHALEFET ARIYORUZ”

Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumu da zarar veriyorlar. Her şeyi çözdük ama muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorunlarını bir türlü çözemiyoruz. Muhalefete millete hizmet etmeyi bir türlü öğretemedik. Türkiye'nin muhalefet açığı kapanmak yerinde giderek daha fazla büyüyor. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci partisinin kavgayla anılmasını doğru bulmuyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arayışımız devam etmektedir."