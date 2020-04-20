Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı'nda çifte bayram umut ediyoruz

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası için normalleşme mesajı vererek "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

NTV Haber 20.04.2020 - 10:59 | Son Güncelleme : 20.04.2020 - 11:12

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede ilk kez tarih verip "Ramazan Bayramı'nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" dedi.

Virüsle mücadele sürecinde mesaisini İstanbul Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah gazetesine konuştu.

''SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARLARI SÜRECE KATKI YAPTI''

Cumhurbaşkanı, mücadelenin başından itibaren titizlikle yürütülen çalışmaların olumlu sonuç vermeye başladığını söyleyerek sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının da bu sürece katkı yaptığının altını çizdi.

''HASTANELERDE YATAK KAPASİTESİNDE SIKINTI YAŞANMIYOR''

Hastanelerde yatak kapasitesinde sıkıntı yaşanmadığını da belirten Erdoğan, maske ve tulum başta olmak üzere tıbbi malzemelerde sorun olmadığını da kaydetti.

ALGORİTMALARIN OLUMLU YÖNDE EVRİLDİĞİNİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan virüs verilerini de değerlendirerek algoritmaların olumlu yönde evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alınacağını işaret etti.

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelede netice alınmasının hedeflendiği tarih olarak da Ramazan Bayramı'nı işaret etti.

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