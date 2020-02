Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim çekilmezse şubat ayı bitmeden bu işi yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.



Bu ülkede herkesin gönlünü kazanmadan ve orada kalıcı hale gelmeden kendimizi görevimizi bihakkın yerine getirmiş sayamayız. Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz. Üye çalışmamızı da en küçük bir aksamaya, gevşemeye, göz boyamaya meydan vermeden, samimi ve sıkı bir şekilde sürdürmek mecburiyetindeyiz.



Ülkesine, milletine, şehrine hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti teşkilatlarında görev üstlenmeye çağırıyorum. AK Parti'de siyaset kapıları amacı ülkesine ve milletine hizmet etmek olan herkese, her kademede, her alanda sonuna kadar açıktır.



AK Parti güçlü olursa Türkiye de güçlü olur. Bunun için ülkemizi hedef alanlar, aynı zamanda AK Parti'ye de saldırıyor. AK Parti'de görev üstlenmek demek, millete hizmet yanında, vatan müdafaasında en ön safta yer almak demektir.



(Bazıları istifa ediyor) diyorlar, edebilir. Bu noktada söylenmez ama mecburen söyleyeceğiz, ölenler öldü, kalan sağlar bizimdir.



Türkiye'nin Suriye topraklarını işgali söz konusu değildir. Bizde 3.5 milyon Suriyeli var, İdlib’den 4 milyona yakın insan ülkemize gelme arzusunda. İdlib'de güvenli bölge oluşturuyoruz. yoğun bir şekilde briket barınaklar yapıyoruz.



Rejim Soçi Mutabakatı sınırına çekilinceye kadar sorun çözülmez. İdlib'deki sorun çözülmedikçe ne buradan sınırlarımıza yönelen yeni kitlelerin ne de ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşü mümkün olmayacaktır. İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının durdurulması ve anlaşmalardaki sınıra çekilmesi, aksi takdirde şubat bitmeden bu işi yapacağız. Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.

Türkiye'nin Suriye'de davetsiz misafir olduğunu öne sürenler, acaba kendilerinin dünyanın dört bir yanında davetsiz şekilde yürüttükleri faaliyetleri aynı şekilde tarif edebilecekler mi?