Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejimin kayıpları sadece başlangıç

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'ndeki AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar ise şöyle:

"İdlib'deki operasyonlarımızı 34 şehidimizden sonra kapsamlı hale getirdik. Toprağa düşen hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık. Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatı ile neyi amaçlıyorsak bu harekatla da onu amaçlıyoruz. Rejime tarihinin en büyük kayıplarını verdirerek bismillah dedik. Kan dökülmemesi, can yanmaması konusundaki hassasiyetimizi çekingenlik olarka göstermeye çalışanlara karşı gücümüzü göstermeye yeni başlıyoruz. Rejimin kayıpları sadece bir başlangıç. Biz bu gafillere Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu gösteriyoruz.

Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa boyunlarının üzerindeki o baş da kalmayacak. Biz topraklarımızın güvenliğini sağlıyoruz.

Batı'nın sadece göçmen korkusuyla söylediği sözler gerçek hayatta karşılık bulamıyor. Bize kapıları açmayın diyorlar. Bunlar biz latife yapıyoruz sandılar. Kapıları kapatın diyorlar. O iş bitti artık. Şimdi Batı hesap verecek. Nereye? Dünya Yüksek Mülteciler Komiserliği'ne. Mültecilere karşı takındıkları tavır nedeniyle. Gaz bombası atmak suretiyle, gerçek bomba atmak suretiyle yıldırmaya çalışanlar uluslararası camiada hesap verecekler. Bu akşam telefon talebinde bulundular. Almanya ve Bulgaristan ile görüşme var. Perşembe Rusya Devlet Başkanı ile görüşmemiz olacak. Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek.

"RUSYA VE İRAN'I DOĞRUDAN HEDEF ALMIYORUZ"



Türkiye Suriye'de şu ana kadar ne Rusya'yı ne İran'ı doğrudan hedef almamıştır. Rejim unsurlarını imha ediyoruz. Bu hassasiyetimize de saygı gösterilmesini istiyoruz. Bu mücadele bizim şahsi tercihimizle değil. Milletimizin topyekün iradesiyle yürütülmektedir. Suriye'deki oyunu milletimizle birlikte gördük. 15 Temmuz'da neden milletimiz sokağa çıkmışsa Türkiye bugün de aynı sebeple Suriye'dedir.Türkiye mücadelesini herhangi bir ülkeye, kuruma, güvenerek değil, kendi yüreğine, bileğine, insanına, imkanlarına dayanarak yürütmektedir.

"SENDE O İMAN, İNANÇ YOK"

Meydanı şehitlerimize saygısızlık yapan gafillere bırakmadık, bırakmayacağız. Cephede son nefesini veren herkes şehittir. 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken darbecilerin tanklarıyla geçtiği yerde kahvesini yudumlayanlara bunu anlatmak zordur. Bay Kemal sen kendi partinin geçmişini dahi bilmiyorsun. İkide bir partinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyorsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale'de 'Ben sizlere ölmeyi emrediyorum' diyordu. Sen şehadeti, şehitliği bilmezsin. Bunu anlaman mümkün değil. Sen de o iman, inanç yok. Bize düşen şehit nedir bilmeyenlerin gerçek yüzlerini anlatmaktır.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'ŞEHiTLER TEPESİ' AÇIKLAMASINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı öncesinde ise salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Şehitler tepesi'' açıklamasına tepki gösterdi.

Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

''Şehitler tepesi boş değildir boş kalmayacak. Bay Kemal'in şehadet şehitlik diye bir derdi olmayabilir fakat Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin genel başkanıyım havasında gezinen bu Bay Kemal'e sadece bir şey hatırlatacağım o da Çanakkale'deki tüm askerimize Gazi Mustafa Kemal'in hitabıdır. Nedir? 'Ben size ölmeyi emrediyorum' demiştir.

Bay Kemal tarihinden, şehadetten uzak, şehadet nedir bilmeyen bunun cahili olan bir kişi. İnanıyorum ki bu CHP'ye gönül veren kardeşlerim vatandaşlarım da böyle bir şahsın arkasından gitmeyecek onu da hesaba çekeceklerdir.''