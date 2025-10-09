Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Erdoğan, "Çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir taraftan BM Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Buradan sonra yine İstanbulumuzda bazı programlara katıldık. Rize programımızdan sonra valilik önünde mitingimizi yapacağız. Oradan sonra bir Ayder'e çıkalım istiyoruz." dedi.

Cuma ve Cumartesi Rize'de Pazartesi günü Trabzon programı olacağını söyleyen Erdoğan, "Bu ziyarette Doğu Karadeniz, Rize, Trabzon olarak bunu gerçekleştireceğiz. Kardeşlerim tabi bu aralar Rize'de maalesef aldığımız felaket haberleri bizi üzdü. Ama Allah'a hamdediyoruz ölüm yok. Daha çok heyelanlar oldu bu afette. Şimdi bu bölgeleri gezip görme imkanımız olacak." diye onuştu.