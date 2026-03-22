Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de komşularıyla bayramlaştı
22.03.2026 19:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirdiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde komşularıyla bayramlaştı.
Memleketi Güneysu'da bulunan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile komşularını ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
96 yaşındaki Ayşe isimli komşusunun yanına oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ziyaretlerin ardından komşularıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Bir komşusu Erdoğan'a hitaben, "Bütün devletlerle, bütün dünyayla uğraşıyorsun Başkanım. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.
Ziyaret sırasında komşularıyla yakından ilgilenen Erdoğan ve Emine Erdoğan'a mahalle sakinleri tarafından kolonya ve çikolata ikram edildi.
Bölgede yaşanan çatışmalara dikkati çeken bir vatandaş da Erdoğan'a, "Allah razı olsun. Onlar savaşta, biz rahat rahat yaşıyoruz." dedi.
Erdoğan, bayramlaşmanın ardından İstanbul’a gitmek üzere Güneysu ilçesinden karayoluyla ayrıldı.