Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündem dışı tartışmalar tuzaktan ibaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Toplam yatırım bedeli 525 milyon lira olan 33 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Rize-Artvin havalimanının inşaatı devam ediyor, yarın orayı da denetleyeceğiz. Bölgeye olan yatırımlarımız devam ediyor. Son 18 yılda Rize'ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. yapımı süren projelerin önemli bir bölümünü seneye tamamlıyoruz. Rizeli çiftçilerimize son 18 yılda 2,5 milyar lira çay üretim desteği sağladık.

Şu anda salgının etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Ekonomimizi kalkındırmaya odaklandık. Biz Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gündemi budur. Türkiye'nin gerçek gündemi dışındaki tartışmalar tuzaktan ibarettir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Bir yerde sorun varsa ona kulak kabartmak çözüm aramak boynumuzun borcudur. Milletimizden bize güvenmesini istiyoruz."