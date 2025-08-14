Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler

6 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILDI



Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den AK Parti'ye katıldı.



İKİ BELEDİYE BAŞKANI İYİ PARTİ'DEN KATILDI



Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bağımsız olarak görevini sürdürürken, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar İYİ Parti'den AK Parti'ye katıldı.