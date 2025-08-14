Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı: İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler

AK Parti'nin 24. yılında yeni isimler partiye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı isimler arasında CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da yer aldı.

AK Parti 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlendi.

Programın ardından AK Parti'ye yeni isimler katılırken rozetlerini Cumhurbaşkanı taktı.

İşte AK Parti'ye katılan yeni isimler:

- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,

- Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan,

- Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya,

- Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan,

- Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz,

- Isparta Yalvaç İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kodal,

- Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık,

- Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.

6 BELEDİYE BAŞKANI CHP'DEN AK PARTİ'YE KATILDI

Öte yandan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca CHP'den AK Parti'ye katıldı.

İKİ BELEDİYE BAŞKANI İYİ PARTİ'DEN KATILDI

Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, bağımsız olarak görevini sürdürürken, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar İYİ Parti'den AK Parti'ye katıldı.

