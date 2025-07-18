Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye güvenlik güçlerinin Suveyda’dan çekilmesi sonrası yaşanan çatışmaların bölgenin tamamı için tehdit oluşturduğunu, İsrail’in Suriye’nin egemenliğini ihlal etmemesinin önem arz ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin, Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasını ve ülkenin bir an önce ayağa kalkmasını hedeflediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelere başlanmasının mühim olduğunu, Türkiye’nin taraflar için uygun tarihler tespit edildiğinde görüşmelere İstanbul’da ev sahipliği yapmayı sürdüreceğini belirtti."

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İstanbul’da doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için teşekkür etti.

Kremlin Sarayı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Orta Doğu bölgesindeki güncel gelişmeler, özellikle Suriye'deki durumun kötüleşmesi, etraflıca ele alındı. Suriye’de son dönemde artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişelerini dile getiren liderler, durumun en kısa sürede istikrar kazanmasının önemini diyalog ve çok dinli Suriye toplumunun tüm kesimlerinin meşru haklarına saygı gösterilerek ulusal uzlaşmanın güçlendirilmesi yoluyla vurguladılar. Taraflar, Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerekliliğinin altını çizdiler" denildi.

Liderlerin Ukrayna meselesini de ele aldıkları belirtilen açıklamada, "Vladimir Putin, ihtilafa siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını yineledi ve İstanbul’da doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerini kolaylaştırmaya devam etmeye hazır olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesine dair güncel konular da görüşüldü. Özellikle, 27 Haziran 2025’te gerçekleştirilen Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı olumlu bir şekilde değerlendirildi. Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan, ele alınan tüm konularda temas halinde kalma konusunda mutabık kaldılar" ifadeleri kullanıldı.