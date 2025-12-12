Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna Savaşı sona ermeli
12.12.2025 08:46
Son Güncelleme: 12.12.2025 09:11
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini belirtip "İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'da "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"nda konuştu.
“KÜRESEL KIRILGANLIKLAR ARTTI”
Erdoğan konuşmasında küresel kırılganlıkların arttığını vurguladı. Cumhurbaşkanı, "Türkiye olarak tarihimizin, coğrafyamızın ve medeniyetimizin verdiği mesuliyet bilinciyle barış ve diyalogun hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.
"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi gerektiğini belirterek "İstanbul süreci başta olmak üzere ateşkes ve barışa yönelik diplomatik girişimlere somut destek vermeye hazırız. Türkiye artık arabuluculuk alanında dünyanın önde gelen aktörleri arasında yer alıyor." diye konuştu.
“GAZZE'DE KALICI ATEŞKES OLMALI”
İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlalin devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Gazze'de kalıcı ateşkesin olması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı “Barışın tesisine yönelik tüm aşamalara Filistinlilerin dahil olmasını ve katkı vermesini elzem görüyoruz. Nihai hedef, iki devletli çözümdür. İsrail'in ihlallerine rağmen süren ateşkes kırılgandır. Bu nedenle uluslararası toplumun sürece güçlü desteği şarttır, sürmelidir.” dedi.
ERDOĞAN İLE PUTİN YAN YANA YÜRÜDÜ
Erdoğan sabah saatlerinde ise aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın da olduğu davetli devlet başkanları ve hükümet başkanlarıyla Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan,tören alanına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte yürüdü.
Görüşmenin gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aşkabat'ta Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı.
Erdoğan havaalanındaki karşılama töreninin ardından Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.
Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da eşlik ediyor.