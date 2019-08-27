Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı.



MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

"MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılışına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Putin'e daveti için şükranlarımı sunuyorum. MAKS-2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İDEF fuarımız var. MAKS-2019 tarzı Teknofest festivalimizi de düzenliyoruz. Dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını bu yıl devreye aldık. Tüm aşamalarıyla faaliyete geçtiğinde yılda 200 milyon yolcuyu ağarlayacaktır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. Dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında ihracat rakamlarını her yıl artırıyoruz. Toplam ihracat 2.5 milyar dolara ulaştı.



TURİST VE TİCARET HEDEFİ



Rusya'dan gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılıyor. Bu yıl 6 milyon Rus turistin gelmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz 100 milyar dolar.



Erdoğan'ın öncesinde söz alan Putin ise şunları söyledi:

"Rusya uçak sanayiinin lider ülkelerinden birisi. Uçak sanayiimizin perspektifi uluslararası işbirliğine bağlı. Tasarımcılarımız ve bilimadamlarımız arasında işbirliğimizin daha yoğun olmasını istiyoruz. İstiyoruz ki fuarımız daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Görkemli bir şovun bir araya geldiği önemli bir fuar. Geleneksel olarak pek çok ülkeden katılımcılar var. Çin Halk Cumhuriyeti, havacılık fuarının ana partneridir."

GÖRÜŞME SONRASI BASIN TOPLANTISI



İki lider açılış konuşmalarının ardından fuar alanını gezecek. Ardından Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilecek baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Moskova'ya geldi.