Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi resmi törenle karşıladı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye geldi. Başbakan Rutte, Ankara'da resmi törenle karşılandı.

Rutte'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Rutte'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Hollanda Milli Marşı çalındı. Rutte, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.



Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.



İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rutte, merdivenlerde Türkiye ve Hollanda bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.



Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Törende, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

RUTTE ANITKABİR'İ ZİYARET

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.



Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Rutte, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.



Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Rutte, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.



Rutte, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Rutte, deftere şunları yazdı:



"Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını onurlandırmak için yeni bir fırsatla Anıtkabir'e geri geldiğim için ayrıcalıklı hissediyorum.



Hollanda, yüzyıllardır milletlerimizi birleştiren tarihi bağlara büyük değer veriyor ve halklarımız arasındaki dostluğu sürdürmeye kararlı."