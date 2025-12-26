Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da hastane açılışında konuştu.

Corona virüs salgını dönemini hatırlatan ve Türkiye'nin bu salgını en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Etkilerini halen atlatamadığımız küresel bir salgın yaşadık. Bu salgın ülkelerin hem ekonomisini hem de sağlık sistemini test etti. Sağlık sistemi zayıf olan ülkeler salgın döneminde ağır bedeller ödedi. Senelerdir bizlere örnek gösterilen Avrupa'da hangi trajik sahnelerin yaşandığını hatırlıyoruz." dedi.

“TÜRKİYE SAĞLIKTA ÖNCÜ BİR ÜLKE OLDU”

Türkiye'de bir günde üç milyon muayene gerçekleştirildiğini ve sağlıkta güçlü bir altyapı oluşturduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye sağlıkta öncü bir ülke oldu. Sağlık alanında artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Bundan da ülkemiz adına kıvanç duyuyoruz. Biz böyle konuşunca nedense birileri rahatsız oluyor. Asıl kamuculuk sermaye düşmanlığı değil gerektiğinde özel sektörle temel hizmetleri vatandaşına sunabilmektir. Türkiye vatandaşına kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Parası olanın değil, ihtiyacı olanın sağlık hizmetine eriştiği bir sistemi ülkemize kazandırdık.” diye konuştu.

“İSTANBUL, SAÇ EKİMİ VE ESTETİKLE İLGİLİ BİRÇOK ALANDA MARKA HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saç ekimi başta olmak üzere estetik ile ilgili birçok alanda İstanbul'un bir marka haline geldiğini de söyledi.

Erdoğan, “Sağlık hizmetleri hususunda kara düzen çalışan kim varsa tespit ettiğimiz an gözünün yaşına bakmıyoruz. Daha fazla para kazanacağız diye kimse vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin sağlığını tehlike atamaz.” dedi.